Universidad Al Azhar

Un Credo puede ser un arma de combate tan decisiva como un misil

Juan Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

La religión tiene dos caras. Una altruista y caritativa, la de orfanatos, asilos, escuelas, cocinas económicas y padres Ángel. Pero tiene otra más torva, la ... que escogen siempre los capitanes de un ejército para hacer de ella arenga, catequesis, banderín de enganche o medalla que azuce al combatiente. 'Deus vult', 'Dios lo quiere' era el lema de los cruzados medievales que desde Europa acudían a liberar los santos lugares a sangre y fuego. Por eso algunos teólogos suelen trabajar de predicadores bélicos para dar gusto a aquellos tiranos que ambicionan incorporar algún territorio ajeno a su corona, al estilo de lo que hace el Putin con Ucrania.

