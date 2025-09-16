Universidad Al Azhar

La religión tiene dos caras. Una altruista y caritativa, la de orfanatos, asilos, escuelas, cocinas económicas y padres Ángel. Pero tiene otra más torva, la ... que escogen siempre los capitanes de un ejército para hacer de ella arenga, catequesis, banderín de enganche o medalla que azuce al combatiente. 'Deus vult', 'Dios lo quiere' era el lema de los cruzados medievales que desde Europa acudían a liberar los santos lugares a sangre y fuego. Por eso algunos teólogos suelen trabajar de predicadores bélicos para dar gusto a aquellos tiranos que ambicionan incorporar algún territorio ajeno a su corona, al estilo de lo que hace el Putin con Ucrania.

Adviertan que hoy, los soldados y los misiles putinescos que salen del cañón lo hacen bendecidos por Cirilo de Moscú, patriarca ortodoxo y colega de Vladimiro en la KGB. Lo que viene a demostrar que la religión es capaz de suministrar ideas para abonar abusos. Que se lo pregunten a los inquisidores del Tribunal del Santo Oficio, aquellos Torquemadas que combatían la herejía antisistema mediante macabros Autos de Fe, que tan solo en su primera década de funcionamiento asaron en hogueras a más de dos mil españolitos. Algo parecido a lo que en el resto del continente europeo supuso la Caza de Brujas, en la que sencillos hombres y mujeres perecieron por miles, por dedicarse a la proscrita hechicería.

Y si revisamos los funestos episodios de las Guerras de Religión, cristianos protestantes luteranos contra cristianos católicos romanos, concluiremos que un Credo puede ser un arma de combate tan decisiva como un misil. Y lo sigue siendo, pues aquellas feroces pugnas de antaño se parecen mucho a las que hoy mantienen, por ejemplo, los musulmanes de Mali o Níger contra animistas del mismo país. Y hay otros.

Aquel infernal mundo se vino abajo al triunfar la Ilustración, el Racionalismo y la Modernidad, con doctrinas que favorecían el diálogo y el respeto a las ideas ajenas. A su impulso, los fabricantes de la teología agresiva se cambiaron de bando, menos mal, y elaboraron creencias para articular un mundo más habitable y humano. Y eso es lo que debería hacer hoy la institución religiosa de mayor autoridad moral en el Islam, la cairota Universidad de Al Azhar, en la que los ulemas, doctores de la ley y religión, emiten los edictos y fatuas que determinan cuál debe ser la conducta adecuada a seguir por los creyentes y fieles. Y si ellos decretaran que las guerras santas deberían acabar, la aterradora Yihad desaparecería. Y el mundo sonreiría. Y acaso aplaudiría.