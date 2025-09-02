En 'Cada loco con su tema', Serrat dice preferir «un bombero a un bombardero». Hoy están ambos trabajando en el planeta, unos para matar palestinos ... o ucranianos, y otros para deshacer fechorías de pirómanos que se afanan por fastidiar a la humanidad y a una Tierra que tiende a desmoronarse. Tierra que gira alrededor del Sol y es posible que por algún extraño motivo, esté metiendo las narices en zona prohibida. Recuerden que Mercurio tiene una temperatura que oscila entre 360ºC y -170ºC, Y que Venus, el segundo en la órbita solar, supera a Mercurio y aunque está más lejos, alcanza los 463ºC en superficie. ¿A quién puede extrañar que la Tierra esté ahora sufriendo la misma fiebre que ellos?

A tener en cuenta que el sistema solar viaja a lomos de la galaxia Vía Láctea, una espiral que también podría andar de picos pardos por el universo y porque sí. Por eso ahora que el cielo es un infierno, que puede usted freír huevos en el asfalto y que las placas tectónicas tiemblan, la cosa se presenta dura para la supervivencia de los seres que no acierten a contrarrestar el embate que nos amenaza. Estamos a verlas venir, y solo la historia recuerda que antaño hubo un tiempo de glaciaciones, durante las cuales el hombre inventó el abrigo de pieles. Ahora toca desvestirse para soportar sequías devastadoras, tifones alevosos, nubes de arena preñadas de asma, trombas a deshora, ciclones cargados de mala uva, y lo que es peor, gente abominable que aprovecha el calor ambiental para quemar montes y pastos, gentuza que asola pueblos, arruina cosechas y deja el paisaje como un cenicero. Este mundo va mal. Hay 800 millones de personas que pasan hambre a diario. Hay millones de desplazados a campos de refugio, más de 4 millones de sudaneses o miles de rohingyas expulsados de Myanmar.

Y por si fueran pocas las desgracias terrestres, ahora Netanyahu está a punto de cobrarse Gaza por la cara. Y mientras, las fatídicas armas nucleares se hallan en manos de dos imbéciles capaces de todo. Oyes el telediario y te desmayas, a pesar de saber que ahí no salen noticias buenas, que solo las malas dan brillo a la pantalla tonta. Y que conste que lo del desvío de órbita es algo que yo, astrónomo analfabeto, saco por fastidiar, para provocar a la gente del copropensamiento, esa que sigue a los Miguelitos Bosé. Pero no se me enfaden. Rían, bailen y canten con Joan M. Serrat y conmigo lo de «prefiero un polvo a un rapapolvo», que la cosa parece que va a ir a peor y queda escaso tiempo para divertirnos.