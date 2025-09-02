El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vamos mal

El cielo es un infierno, puede usted freír huevos en el asfalto y las placas tectónicas tiemblan

Juan Hernández

Juan Hernández

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

En 'Cada loco con su tema', Serrat dice preferir «un bombero a un bombardero». Hoy están ambos trabajando en el planeta, unos para matar palestinos ... o ucranianos, y otros para deshacer fechorías de pirómanos que se afanan por fastidiar a la humanidad y a una Tierra que tiende a desmoronarse. Tierra que gira alrededor del Sol y es posible que por algún extraño motivo, esté metiendo las narices en zona prohibida. Recuerden que Mercurio tiene una temperatura que oscila entre 360ºC y -170ºC, Y que Venus, el segundo en la órbita solar, supera a Mercurio y aunque está más lejos, alcanza los 463ºC en superficie. ¿A quién puede extrañar que la Tierra esté ahora sufriendo la misma fiebre que ellos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  3. 3

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  6. 6 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  7. 7

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  8. 8 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  9. 9

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  10. 10 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vamos mal