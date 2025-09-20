Recuperemos el prestigio de la democracia

Si forzamos un poco nuestra memoria, seguro que muchos recordarán aquella minúscula viñeta del genial Quino, que fue capaz de representar en tan sólo dos ... dibujos la perplejidad de Mafalda cuando en un ávido ejercicio de curiosidad busca en el diccionario aquella palabra que tantas veces había escuchado; democracia: (del griego, demos, pueblo, y kratos, autoridad. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía). La siguiente imagen representa una desconcertante risotada, que además de hilarante, provoca inquietud y preocupación. Y ello, tan sólo con dos imágenes.

Dice el mismo diccionario, que la democracia se basa en un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Este concepto, acuñado hace miles de años, aún se magnifica en la actualidad como credo de una sociedad libre e igualitaria.

Pero; ¿convivimos en una democracia real? En su origen, allá por el siglo IV a. C., la democracia se constituyó como asamblea cuyos integrantes formaban parte del órgano máximo del gobierno de la polis; eso sí, no eran bienvenidos ni las mujeres ni los esclavos, ni los extranjeros. Cabe pensar, si en la actualidad, en la que las mujeres ya pueden votar después de siglos de insolente machismo e ignorancia, ¿no seguimos siendo todos esclavos y esclavas de aquella fábula del estado de bienestar? Y no digamos de los migrantes. La historia se repite cuando en épocas de crisis, tal y como sucedió en el 'glorioso' imperio romano, el pan y circo se traduce hoy al yugo de las redes sociales y a la telebasura.

Podríamos pensar en que uno de los pocos aspectos positivos de la globalización en la que estamos inmersos es la fluidez de información que permite eliminar el adoctrinamiento y generar pensamientos libres y críticos que recuperen la genuina democracia. Pero, ¿es realmente así? O durante años nos han estado robando nuestros secretos a través de ladrones disfrazados de algoritmos para que mediante la IA seamos todos fieles súbditos de no sabemos bien qué reyes.

¿Es democrático lo que sucede en Palestina, Ucrania o en otros muchos países de los que apenas nos llega información? ¿Son democráticas las acciones perpetradas por líderes de grandes potencias supuestamente bajo regímenes de democracia?

Parafraseando a José Saramago en aquel épico discurso que hizo tambalear las conciencias de muchas aletargadas mentes cuando sentenció: «Y no nos damos cuenta de que la democracia en la que vivimos es una democracia secuestrada, condicionada y amputada». Sin pábulo, que sirva de reflexión.

Según ha publicado recientemente el digital antena3.com: «La generación Z ha hablado. Solo la mitad de los jóvenes en Francia y España (57%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, y ese apoyo es aún menor entre sus homólogos polacos entre quienes solo alcanza el 48%. Más de uno de cada cinco (21%) estaría a favor de un gobierno autoritario en ciertas circunstancias que no se llegan a especificar. La cifra más alta en este senrido se registró en Italia, con un 24%, y la más baja en Alemania, con un 15%, mientras que en Francia, España y Polonia ese dato alcanza el 23%. Casi uno de cada diez en todas las naciones dijo que no le importaba si su gobierno era democrático o no, mientras que otro 14% no sabía o no respondió».

Ante estos preocupantes datos es nuestro deber y responsabilidad recuperar el prestigio de la democracia; y en esa persecución nos encontramos la UGT no sólo defendiendo los derechos laborales de la clase trabajadora, sino también preservando los principios y valores tan necesarios como el compromiso, la solidaridad, la igualdad, la justicia y la paz; cohesionadores todos ellos de la democracia real.

Quizás muchos no sepan la raíz etimológica de la palabra sindicato, que irónicamente también proviene de la antigua Grecia: 'Syndikos', término que empleaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio: «Protector». Con posterioridad, el término pasó al latín como 'sindicus', que se usaba para denominar a la persona que representaba los intereses de una corporación o comunidad.

Queremos que nuestros gobernantes elegidos democráticamente huyan de aquellos otros que también gobiernan, conocidos como lobbies financieros, especuladores de guante blanco, delincuentes organizados y verdaderos artífices de nuestra actual pseudodemocracia, corta y pega de los dioses del monte Olimpo que se jactaban de la debilidad del ser humano. Esos mismos que atosigan al temerario, al valiente, al insurrecto y al pensador crítico por ser peligroso adversario. Ni un ápice de culpa; los sindicatos de clase llevamos con orgullo estos últimos adjetivos.

Que sepan aquellos futuros gobernantes, que la democracia es la empresa de nuestra ciudadanía; el pueblo es la patronal y ellos nuestros empleados, y si la cuenta de resultados no es positiva, el consejo de administración estará obligado a aplicar un ERTE en las urnas; eso sí, democráticamente.