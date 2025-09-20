El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recuperemos el prestigio de la democracia

Queremos que nuestros gobernantes elegidos democráticamente huyan de aquellos otros que también gobiernan, conocidos como lobbies financieros, especuladores de guante blanco y artífices de la actual pseudodemocracia

Juan José García Rodríguez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Si forzamos un poco nuestra memoria, seguro que muchos recordarán aquella minúscula viñeta del genial Quino, que fue capaz de representar en tan sólo dos ... dibujos la perplejidad de Mafalda cuando en un ávido ejercicio de curiosidad busca en el diccionario aquella palabra que tantas veces había escuchado; democracia: (del griego, demos, pueblo, y kratos, autoridad. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía). La siguiente imagen representa una desconcertante risotada, que además de hilarante, provoca inquietud y preocupación. Y ello, tan sólo con dos imágenes.

