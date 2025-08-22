José Antonio García Santaclara, un loco de Dios

Es muy fácil olvidar. En realidad es la actitud más normal y más frecuente entre los hombres (menos en las mujeres) y, seguramente como larga ... metáfora que es del insomnio, el olvido quizás sea el proceder más terapéutico en términos de salud mental.

Pero, por útil que sea la posibilidad y la capacidad de olvido para la salud individual, habitualmente es muy perjudicial para el conjunto de la sociedad, porque con él se suele prescindir de experiencias, de actitudes y ejemplos que siempre conviene tener en cuenta aunque solo sea por elemental autoestima, algunos, por su modélico valor moral que toda comunidad que se pretenda sana y libre siempre debería recordar, y otros, por repugnantes e inmorales, que como contraste maligno también convendría tener perennemente en cuenta.

En estos últimos cuarenta años hemos tenido en Asturias una amplia variedad de conductas públicas repugnantes. No quiero citarlas aquí y ahora. De todos son conocidas, al menos de momento. Conviene que no se olviden.

Pero al lado de ellas también hay ejemplos auténticamente excelsos, que conviene citar y valorar de continuo, porque recordarlos, y sobre todo porque dar testimonio de su altísima y positiva moral, fundamentalmente a los niños y a los jóvenes asturianos de hoy (y también de mañana) es, de suyo, factor indiscutible de enriquecimiento espiritual e intelectual.

Pienso que, al margen de cualquier implicación político-ideológica, y como esfuerzo colectivo que debería ser coordinado por las autoridades educativas, en Asturias se tendría que poner en muy alto valor, sobremanera en las escuelas, la figura de algunas personas que han dejado un rastro tan extremadamente positivo de su hacer vital que debería ser respetado y conocido al máximo: No son muchos.

En concreto, y a modo de ejemplo, es obligado citar y tener en cuenta la trayectoria vital y las obras de José Antonio García Santaclara, persona de modestia inverosímil y bondad incomparable.

La expansión del sida

En los primeros años de la década de 1980 se extendió por toda España ( al igual que por el resto del mundo conocido) una terrible enfermedad, muy contagiosa, que, en principio, afectaba a los colectivos gays y a las personas que experimentaban hemofilia.

Las personas que sufrían esta enfermedad padecían sarcoma de Kaposi, grandes, dolores de cabeza, pérdidas muy importantes y muy rápidas de peso y apetito. Su muerte era rápida y atroz. Después de muchas investigaciones, se llegó a conocer aquella patología como el síndrome de inmunidad deficiente: el sida.

A finales de 1983 y ya en 1984 este síndrome, que por entonces no tenía más que tratamientos sintomáticos, se había disparado, y en ausencia de remedios eficaces e, incluso, de conocimiento de la patología, se creó entre nosotros un clima generalizado de miedo paralizante, no solo entre los enfermos, también y sobre manera especialmente preocupante, entre el personal sanitario, además del conjunto de la población.

Se tenía miedo en los bares por compartir bebidas con personas que se pudieran considerar infectadas. Se tenía miedo a que los enfermos o los sospechosos estuvieran cerca, y más aún que tocaran… En fin, miedo al contagio pronto extendido por todos los locales públicos y privados, que generó una homofobia espantosa y cruel como resultado de la asociación cultural entre el VIH y los homosexuales.

En todo caso, era tremendamente desolador comprobar con impotencia que en aquel momento la tasa de transmisión del sida se incrementaba aceleradamente día a día , y que no existiera remedio alguno operativo y fiable que pudiera pararla.

Quizá lo más doloroso y significativo de aquel tiempo fue el pánico que se generó en los hospitales entre el personal sanitario. Terror incentivado, incluso sindicalmente , que llevó a que nadie quisiera tocar a los pacientes y que estos quedasen absolutamente discriminados. Se buscaba, como fuera y por duro que fuera, su aislamiento en unas habitaciones donde nadie quería entrar.

Clima de miedo

El clima de miedo en torno al virus incluía, por supuesto, a los médicos y a las enfermeras. Se etiquetó a los pacientes con puntos rojos para que nadie se pudiera acercar a ellos. Las camas también fueron etiquetadas de esa forma. En fin, los excesos provocado por el pánico difícilmente podrían ser contados hoy en su verdadera crudeza.

El problema más duro era qué hacer, cómo cuidar a los moribundos que nadie quería atender, de forma que muchos morían en el más completo abandono y soledad, la verdad sea dicha en su extrema realidad, casi como auténticos perros abandonados .

Entonces yo era consejero de Sanidad, y como el resto de responsables sanitarios españoles buscaba una salida a aquel horror, que nadie encontraba porque que todavía no se había descubierto la etiología, el tratamiento y las fórmulas de control del sid, algo que tardó largos meses largos meses en llegar.

En ese horizonte de horror y de miedo generalizado, de discriminación evidente y de contemplar impotentes como en todo el mundo se trataba a los enfermos del sida como auténticos apestados al más puro estilo medieval, me enteré a través de Nicanor López Brugos (a quien incluyo dentro del cortísimo grupo de gentes que deberían permanecer siempre en el recuerdo como ejemplo de moralidad admirable), de la existencia de una persona que por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie más que con su espíritu y su moral, poniendo en juego su patrimonio personal heredado de sus padres, se había dedicado a montar un establecimiento donde las personas afectadas de sida podían al menos morir dignamente, con cuidadosa y cariñosa atención, y tambien a través de Nicanor, me enteré que esta persona había solicitado una hipoteca sobre sus bienes a la Caja de Ahorros de Asturias, la cual, por cierto, le había puesto unos intereses del 17% en un momento en que los directivos de la Caja y gran parte de los políticos que estaban en el consejo de administración de la misma los obtenían al 1 %. Le dije a Nicanor que quería conocer a ese hombre, y que teníamos buscar la manera de ayudarle en aquella labor, que era la única que en aquel momento se estaba realizando en Asturias sobre los enfermos más abandonados y más desesperados y, además, que se hacía sin ningún tipo de participación oficial.

Fundación Siloé

Efectivamente, pude conseguir que la Caja de Ahorros le diera el crédito a los precios que estaba dando a sus directivos, y a través de Pedro Sabando, entonces subsecretario del Ministerio de Sanidad, a quien puse en antecedentes del tema, conseguimos que los ministerios de Sanidad y de Servicios Sociales cooperasen para que Santaclara pudiera comprar y edificar la finca de la Fundacion Siloé, que él habia creado, y que pudiera hacerlo pese a cualquier protesta, que las hubo.

Esta es la historia. Lo que me interesa resaltar es que Siloés es producto exclusivo del impulso moral e individual de Santaclara. A partir de ahí, efectivamente cuando pudimos, le ayudamos, pero todo lo difícil lo había hecho ya él por su cuenta.

Santaclara pertenece a un estirpe que en España tiene antecedentes muy nobles y antiguos. San Juan de Dios es quizá el más claro. Cuenta Francisco Ayala en un magnífico libro de relatos, 'Los Usurpadores', la historia hermosa de Juan de Dios, que es muy parecida a la de Santaclara.

Seguramente hay más historias similares en España, que desconozco, pues hay y hubo españoles, en buena medida cristianos, católicos y mucha veces también del orden religioso que han dado muchos tipos ejemplares que no han tenido otra mira en el mundo que fundar con su trabajo hospitales de pobres y ámbitos para el recogimiento de los abandonados, tratando de aplicar su misericordia a aliviar el dolor de enfermos, pobres y moribundos, sin reposo y sin respiro, dando esperanza a quienes tenían muy pocos motivos para ella.

Bueno, ese es el ejemplo moral de José Antonio Santaclara, lógicamente su historia tiene muchísimas más derivaciones y daría lugar a distintos relatos.

Yo creo que lo que merece la pena es concentrar el recuerdo en el ejemplo moral de Santaclara como persona que consagró su vida al alivio de las más terribles pesadumbres ajenas que hubo en España desde la guerra civil hasta aquí y sin que nadie se lo pidiera, ni le obligara, por su cuenta y riesgo, a costa de su esfuerzo, de su patrimonio y el de su familia y sin pedir tampoco nada a cambio. Yo sé que a Santaclara esta glosa le disgustaría profundamente y que no la aprobaría. Aún así, me parece obligada y, sobre todo, creo que es de justicia hacerla.