El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio García Santaclara, en el Muelle. JOAQUÍN PAÑEDA

José Antonio García Santaclara, un loco de Dios

Juan Luis Rodríguez-Vigil

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Es muy fácil olvidar. En realidad es la actitud más normal y más frecuente entre los hombres (menos en las mujeres) y, seguramente como larga ... metáfora que es del insomnio, el olvido quizás sea el proceder más terapéutico en términos de salud mental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  5. 5

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  9. 9 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  10. 10 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio José Antonio García Santaclara, un loco de Dios

José Antonio García Santaclara, un loco de Dios