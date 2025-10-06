El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La abuela y el peaje

Juan Neira

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Alcanzar la meseta circulando por la AP-66 supone un coste para todo tipo de vehículos, pero sobre todo para los transportistas que siguen esa ... ruta a diario. Ir hasta Madrid y vuelta a Asturias, pagando los peajes del Huerna y Guadarrama, supone un coste añadido de 80 euros. Con las empresas que operan desde Cantabria la competencia es desigual. Hay empresarios que trasladaron sus naves a León, una apuesta que a largo plazo puede ser rentable. A ello hay que añadir lo que ocurre con la mercancía que ve incrementado su precio al llegar al consumidor, una vez incorporado el coste del peaje. Las tasas en las autopistas, como otros tributos, se trasladan a los compradores, siendo un elemento inflacionario. Nos empobrece a todos, menos a la compañía concesionaria de la autopista que se beneficia de tener uno de los peajes más caros de España (cuando se prorrogó el peaje, desde el Gobierno de Aznar se dejó caer la especie de que se prolongaba la tasa durante veinticinco años para compensar a la empresa de las rebajas que había hecho en el peaje; pronto creció la tasa e hizo que la recaudación fuera muy lucrativa) y de exprimir el negocio durante casi setenta años.

