Un acto nulo

Juan Neira

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:55

En la comisión de movilidad, en la Junta General del Principado, Alejandro Calvo dijo lo siguiente: «si yo fuera el responsable del Gobierno de España, ... el Huerna estaba bonificado al 100%». También se podría afirmar que, si Óscar Puente fuera consejero del Principado, lucharía a brazo partido para que no hubiese que pagar el peaje. No nos engañemos, la controversia entre los gobiernos (España y Asturias) no es una cuestión de valoraciones personales. No se trata de criterios individuales o independientes. Tanto Calvo como Puente responden a los intereses de sus respectivas administraciones. La disputa política se desarrolla en torno a ellos, no en función de opiniones o creencias. El interés del Principado se resume en liberar la tasa para que los asturianos no tengan que pagar más de 15 euros cada vez que viajan hacia la meseta; el del Gobierno central es mantener el statu quo de la prórroga hasta 2050 para no tener que indemnizar a la empresa concesionaria. Unos quieren dejar de pagar y otros no aceptan que la empresa concesionaria deje de cobrar.

