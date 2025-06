Altas dosis de diálogo

Con sus primeras palabras y gestos, Eva Ledo ha demostrado que se hace cargo de la Consejería de Educación con perfecto conocimiento de los problemas ... a los que se enfrenta. «Voy a trabajar con mucho, mucho, mucho diálogo». Eso es lo que necesitaban oír todos los sectores de la educación asturiana tras jornadas de movilizaciones e incertidumbres. Antes de participar en el primer Consejo de Gobierno se acercó a hablar con los representantes sindicales de la educación concertada que, enfundados en camisetas naranjas, mantienen sus reivindicaciones. La nueva consejera afirmó que quiere «reconstruir la confianza en el sistema educativo, que espero ver pronto fortalecido».

En pocas ocasiones, quizás en ninguna, llegó un consejero a ponerse al frente de la educación asturiana con tantos problemas urgentes pendientes de solución. Una agenda sobrecargada de asuntos sin resolver, síntoma de que en los pasados años se siguió con excesiva frecuencia la estrategia del aplazamiento y de las buenas palabras, que acabó por irritar a los docentes.

Eva Ledo recibe el encargo de aplicar las medidas pactadas con los sindicatos. De cómo lo haga dependerá que se cierre o no la herida abierta por la huelga. Me refiero al personal que está trabajando en las aulas, no a los sindicatos de la educación, con los que el Principado está en deuda. Si no fuera por ellos todavía estarían las camisetas negras haciendo ruido por las calles de Oviedo.

A la nueva consejera le toca también abordar el conflicto de la educación concertada, con sus 3.000 docentes. Un tercio del alumnado asturiano se educa en esa red. Hay cuestiones, como la equiparación de sueldos, que está pendiente desde que el Principado recibió las competencias en educación. Los gobiernos socialistas son refractarios a la educación concertada (el último ejemplo es Salvador Illa), pero tras ella está la asunción de la pluralidad democrática.

La educación concertada es la que menos le cuesta al Principado (el coste de la plaza está por debajo del 50% de la pública) y la que da mejores resultados en las pruebas internacionales. No se puede vetar una actividad por ideología cuando supone una mejora para la región.

Ledo deberá hacer frente a las protestas de la educación de cero a tres años. Un problema concreto, surgido al integrar los centros de titularidad municipal en la red autonómica, desluce a las famosas 'Escuelines'. También deberá atender a los 'desamparados' docentes de la FP. Una ingente tarea. Parece que en educación empieza la legislatura.