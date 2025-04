Argumentos inconsistentes

Comenta Compartir

La consejera de la Transición Ecológica, Belarmina Díaz, ha logrado poner a todos los grupos parlamentarios (con la excepción del socialista) en su contra. Había ... pedido intervenir en la Junta General del Principado para explicar lo que se sabe de la tragedia de Cerredo, y tras sus palabras, los portavoces de la derecha y la izquierda rechazaron sus argumentos. La consejera no sorprendió a nadie al dedicar toda su intervención a criticar las actuaciones de la empresa, Blue Solving, titular de los derechos sobre la mina de Cerredo, pero no reparó en que cuanto más desastroso, irregular e ilegal fuese el proceder de Blue Solving, más quedaría en entredicho la actuación de la Dirección General del Minas, que en sus visitas a la explotación no vio nada que contradijese las normas y los protocolos de la minería. Belarmina Díaz, superándose a sí misma, llegó a decir que las condiciones de trabajo en Cerredo era tan malas que no se encuentran «ni en el peor de los chamizos». ¿Qué hacían los inspectores cuando visitaban la mina de Degaña? ¿Es posible que no se enteraran de que estaban en el peor chamizo que un inspector pueda imaginar? ¿Cómo es que, tras el accidente de 2022, donde quedó acreditado que extraían carbón, le otorgó el Principado la licencia que pedían al mes de solicitarla, cuando en otras ocasiones el tiempo de espera es de años? Lo más surrealista de todo: un particular graba dos vídeos donde se ve que sacan carbón, y posteriormente hace llegar la prueba al Principado por correo electrónico que, curiosamente, tardan año y medio en leer ¿A quién quiere convencer Belarmina Díaz de que el Principado hizo bien su trabajo?

Álvaro Queipo (PP) pidió la dimisión o el cese inmediato de la consejera y dejó una frase que resume lo ocurrido en Cerredo: «En Asturias la actividad minera es una actividad sin ley». Centeno (Vox) calificó de «negligencia culposa» el proceder del Principado y llegó a comparar a Belarmina Díaz con Mazón, el presidente valenciano. Pumares (Foro) valoró de «escandaloso» lo vivido en el Parlamento. Los aliados del PSOE, IU y la diputada Tomé, calificaron de «fallida» y «decepcionante» la intervención de la consejera, pero no dieron ninguna pista sobre el hipotético apoyo a la formación de una comisión de investigación parlamentaria. Si no se lleva a cabo esa investigación quedará sin contrastar la labor realizada por la Dirección General de Minas en la mina de Cerredo. El foco sólo estará puesto en la empresa. Ni IU ni Tomé se atreverán a cruzar esa línea roja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión