Asumir realidades molestas

Una semana después de la gran manifestación de maestros y profesores de la educación pública por Oviedo, los docentes volvieron a ocupar el centro de ... la ciudad, primero arropando al grupo de directores que dimitieron de su cargo, luego, concentrándose en la plaza de España y, por último, desplazándose en manifestación hasta la Presidencia del Gobierno y la Junta General del Principado. Si la demostración de fuerza del anterior domingo había sido impresionante, casi la supera la movilización de ayer, porque contra todo pronóstico las 'camisetas negras' no acusan el cansancio lógico tras ocho días de huelga y doce jornadas de movilizaciones, sino que acuden a concentraciones y manifestaciones, en domingos sucesivos, con la misma determinación que en días laborables. No renuncian a nada, convencidos de que el Principado puede satisfacer sus reivindicaciones.

A las diez y media de la mañana empieza hoy una nueva sesión negociadora. Durante el fin de semana el Principado recibió dos malas noticias. La primera fue la dimisión de, al menos, 85 directores de centros de enseñanza. Una decisión colectiva que no tiene precedentes en la región. La segunda mala noticia, no hace falta aclararlo, estuvo en la masiva protesta de los docentes por las calles la capital. Desconozco la estrategia con que llegan pertrechados los negociadores del Principado (Gimena Llamedo, Guillermo Peláez) a la reunión. Ayer, el consejero de Hacienda, Peláez, decía que la oferta del Gobierno era muy generosa (para todas las medidas, 32 millones de euros) y que «presupuestariamente no se puede poner en riesgo el Estado del Bienestar».

Si se trata de llegar a un acuerdo, creo que sería bueno que cada una de las partes fuera asumiendo algunas realidades que hasta ahora rechazaron. Me refiero al dinero. Ya sé que la clave está en la dignidad de la educación pública, pero prefiero centrarme en el asunto que fue capaz de romper las negociaciones: la 'pasta'. Dicho sea de paso, no veo nada indigno luchar por un salario más elevado. Al contrario, las huelgas más épicas del movimiento obrero tuvieron entre sus principales reivindicaciones la mejora en el sueldo. Retomo: los sindicatos no van a lograr que el Principado aplique las subidas salariales que hasta ahora manejaron. Y el Gobierno debe ir mentalizándose para poner más dinero encima de la mesa. Hablando de presupuestos, 'Les Escuelines' tienen asignados 41,5 millones. ¿Ponen en riesgo el Estado del Bienestar 'Les Escuelines'?

Pues eso.