El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un ataque sin precedentes

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

La racha de incendios que asuela a medio territorio español permite observar cómo se hace política en nuestra nación. Algún iluso podría suponer que ante ... el avance de las llamas todos los agentes cerrarían filas, pero no ha ocurrido así. La insatisfacción de los gobiernos autonómicos más afectados por los fuegos con las ayudas que llegan del Estado demuestra que, incluso, en circunstancias dramáticas, se sigue actuando con el criterio que impera, por desgracia, en la política cotidiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  8. 8 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  9. 9 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»
  10. 10

    Dos años del «milagro» que obligó a reajustar la subida a los Lagos de Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un ataque sin precedentes