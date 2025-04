Por una atención de calidad

Si hay que quedarse con una sola variable para valorar la calidad de la atención sanitaria en las distintas comunidades autónomas habrá que elegir el ... tiempo de espera entre la demanda del paciente y la actuación médica. Se puede contar con unos profesionales de primer nivel y un aparataje de última generación, que si la actuación médica se retrasa más allá de lo convencionalmente considerado como asumible, la calidad del sistema se degrada. Nos hemos acostumbrado a largas listas de espera, de tal forma que los políticos pronuncian discursos sintiéndose orgullosos de la calidad de la sanidad pública de su comunidad autónoma, la presentan como un rasgo de identidad del territorio, sin tener en cuenta si al paciente lo operan al mes siguiente o al año siguiente. Además, hay provisionalidad en las fechas: un paciente puede tener una cita hospitalaria para el mes de junio y la semana anterior al día acordado le llaman para aplazar el acto médico hasta octubre. Conozco a un ciudadano que tuvo tres aplazamientos consecutivos y desde entonces paga una póliza privada, sin dejar de financiar la sanidad pública.

Las esperas hospitalarias se dividen en actuaciones quirúrgicas, consultas con médicos especialistas y pruebas diagnósticas. Por alguna razón que no alcanzo a ver, las más sensibles en el debate político y ciudadano son las operaciones quirúrgicas. En Asturias, el pasado año, la espera por cirugías disminuyó por primera vez desde la pandemia, en casi once puntos. Oftalmología y Traumatología son las especialidades con más pacientes esperando una intervención quirúrgica, con las cataratas y la prótesis de cadera (dos operaciones típicas de la tercera edad), como actuaciones más demandadas. En tercer lugar, está la Cirugía General y de Aparato Digestivo.

A la espera para consulta con médico especialista había registrados 109.307 asturianos al acabar 2024. Un 2,2% menos que en 2023. Se puede decir que la lista de espera se mantiene casi constante. El crecimiento de la sanidad privada o concertada se debe, en buena medida, a ese tipo de espera. Del centro de salud mandan a un paciente al hospital y allí lo verá el médico especialista varios meses más tarde. Algo parecido ocurre con las pruebas diagnósticas. Ya sé que los casos graves no cursan espera, pero hay muchos problemas de salud que sin llevar a la tumba resultan difíciles de soportar durante un largo periodo de tiempo. Mientras no se rebajen las listas de espera no se podrá hablar de una atención de calidad.