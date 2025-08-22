El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las ayudas del Estado

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

En todas las grandes calamidades, con independencia de su naturaleza, llega un momento en que las autoridades del lugar hablan de solicitar la declaración de ... zona catastrófica al Estado. La actual racha de fuegos que afecta, sobre todo, a Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, no es una excepción. Los presidentes autonómicos de esos territorios ya anuncian sus peticiones, pero poco se sabe del resultado de las solicitudes presentadas en el pasado. La Administración abre un expediente y somete la petición a un examen detallado, siguiendo los requisitos que hacen de la burocracia un obstáculo, en vez de una ayuda para el ciudadano y la sociedad. Al final, el resultado puede ser disparatado, pero tendrá apariencia de objetivo. Hace dos años y medio ardieron en Asturias 33.000 hectáreas, el 3% del territorio. Las llamas calcinaron todo tipo de bienes necesarios para vivir en el medio rural; los moradores eran merecedores de la ayuda del Estado. El presidente Barbón pidió la declaración de zona catastrófica y, al final, el Estado concedió 172.000 euros, una cuantía más o menos semejante a lo que vale un piso en la zona rural.

elcomercio Las ayudas del Estado