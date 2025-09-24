El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barbón apuesta por la réplica

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

En la primera jornada del debate sobre el estado de la región el protagonismo recae en el presidente del Gobierno que interviene en solitario para ... mostrar la realidad asturiana en sus diversas facetas. Adrián Barbón eligió un tipo de discurso corto, de una hora, que es muy de agradecer por todos aquellos que siguen las andanzas de la política asturiana, pero no tienen capacidad para digerir intervenciones plúmbeas. Como no hay receta perfecta, el discurso corto tiene el inconveniente de permitir a los rivales decir desde la tribuna, «usted no dijo ni una palabra de tal tema». Para evitar esa crítica fácil, Barbón tocó una amplitud de cuestiones, pero dedicando un tiempo muy reducido a cada una, lo que lleva, al final, a caer en formulaciones esquemáticas. Espero que el debate de hoy permita tratar los temas de verdadero interés con más hondura.

