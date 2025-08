Barbón y Queipo, urnas e IRPF

Tras la reunión del Consejo de Gobierno el presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo declaraciones sobre algunos asuntos de la actualidad relacionados con el Partido ... Popular. En estas páginas, hace quince días, el líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmaba que iba a ganar las próximas elecciones autonómicas (mayo de 2027) «por mayoría absoluta»; Adrián Barbón recordó que los anteriores candidatos populares (Mallada, Canga) habían hecho igual vaticinio sin que hubieran sido capaces de confirmarlo en las urnas.

Los dos grandes partidos (PSOE, PP), los únicos que puede aspirar a estar al frente del Gobierno, se presentan siempre como ganadores, no sólo en campaña electoral, sino en cualquier momento del mandato. Ni Barbón ni Queipo constituyen una excepción. Parte de su trabajo consiste en desprestigiar al rival y mostrarse como los únicos que pueden resolver los problemas de Asturias. Lo que ya me parece más problemática es la victoria por mayoría absoluta que anunciaba Queipo. En once elecciones autonómicas sólo hubo dos mayorías absolutas: Pedro de Silva, en 1983, gracias al viento de cola formado por la mayoría absolutísima (202 escaños) de Felipe González siete meses antes del triunfo del abogado gijonés, y la de Vicente Álvarez Areces, en 1999, sobre un PP roto que se desangraba.

Entiendo que Queipo hable de ganar por mayoría absoluta porque así evita cualquier referencia a Vox, como aliado necesario para lograr ser investido como presidente.

Adrián Barbón se mostró sorprendido y decepcionado por el rechazo del Partido Popular de Asturias a la reforma fiscal del Gobierno de coalición. Intuyo que debe ser el único asturiano que haya quedado pasmado ante la decisión del PP, que es también la decisión de todo el centro-derecha y del empresariado. Sólo IU y la diputada Covadonga Tomé piensan igual que el PSOE en el Parlamento; los sindicatos de clase (CC OO, UGT) también son partidarios de la reforma.

Todos sabemos que la tímida reforma del IRPF responde, únicamente, a la necesidad de bajar el tipo fiscal a los contribuyentes que tienen menos ingresos, porque el Principado lidera la presión fiscal sobre las rentas bajas. El resto son unas modificaciones meramente cosméticas. La reforma fiscal que necesita Asturias tiene que estar enfocada a dinamizar la economía y crear empleo.

Mal momento para criticar la falta de apoyo del Partido Popular, cuando hace unos días renunció a una proposición no de ley contra el cupo catalán para apoyar la de la izquierda. Un ejemplo de anteponer los intereses generales a los del partido que todavía no hemos visto en sus rivales.