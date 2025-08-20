El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barbón rectifica al consejero

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Tras la reunión en La Morgal del comité de crisis, presidida por Adrián Barbón, el presidente del Principado realizó unas declaraciones que constituyen una rectificación ... de las palabras vertidas en la víspera, por Alejandro Calvo, consejero de Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, sobre el trabajo de extinción de los fuegos en la provincia de León.

