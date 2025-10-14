El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bruselas, aliada de Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00



El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, viajó a Bruselas con el viceconsejero, Jorge García, y la secretaria general de ... la Consejería, Eva Fueyo. El objetivo del viaje era reunirse con los técnicos que elaboraron el dictamen de la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna. Calvo calificó de «muy fructífera» la cita en la capital comunitaria, porque les permitió analizar posiciones que comparten para dar la batalla en los ámbitos administrativo y jurídico.

