La clase media alivia a los pobres

En el Parlamento Barbón dio los datos esenciales de la anunciada reforma fiscal del Principado. El tipo impositivo para los que menos ganan baja del ... 10% al 9%. Esta es la razón de la reforma. Asturias y Cataluña eran las regiones donde más tributaban las rentas bajas. Salvador Illa bajó el tipo impositivo para los que tienen menos ingresos y tuvo la humorada de declarar: «Cataluña se sitúa por debajo de Asturias, al mismo nivel que Andalucía, Aragón o Murcia». Todos los medios nacionales pusieron el foco sobre el IRPF de Asturias que grava con el 10% a todos lo que tienen ingresos por debajo de 12.450 euros. Hasta entonces Barbón hablaba solo de la «vía fiscal asturiana», pero al quedar retratado el Principado con el IRPF más alto, anunció la bajada del tipo fiscal que ahora se concreta.

IU puso como condición para aceptar el descenso que se gravase más a las rentas más altas. Logró su objetivo, pese a que los socialistas habían afirmado, repetidamente, que no era el momento de endurecer la fiscalidad. A falta de una comparecencia del consejero de Hacienda para dar explicaciones más detalladas, sorprende que se anuncie una subida del tipo impositivo del 0,7% a los que ganen entre 33.007 y 53.407 euros. Esas no son las rentas de los ricos. Ya están suficientemente gravadas con la tabla actual, al menos comparativamente, ya que somos la tercera o cuarta comunidad autónoma que más grava esas rentas. Todavía es más inexplicable lanzar el mensaje de que todos los que ingresan menos de 55.000 euros salen ganando. En términos globales, la subida del 0,7% a los contribuyentes que tienen unos ingresos entre 33.007 y 53.407 euros deja mucho más dinero en las arcas de la Hacienda de lo que pierde bajando el IRPF del 10% al 9%. Dicho sea de paso, nunca entendí el afán del Principado en poner el tipo más alto de todas las regiones a los que ganan por debajo de 12.450 euros, ya que de esas rentas no saca apenas rendimiento. Entre otras razones, porque si los 12.450 euros son fruto del trabajo personal de un solo perceptor recauda cero euros.

Las rentas por encima de los 175.000 euros pasarán de un tipo del 25,5% al 26%. Medio punto más que en Cataluña. La subida entronca con los deseos de IU, aunque sospecho que a la mayoría de sus militantes le parecerá un aumento ridículo. En torno al 0,2% de los asturianos tiene ese nivel de ingresos. De los extremos de la tabla no se saca mucho provecho: unos porque ganan muy poco y otros porque son muy pocos. El Principado sube el 0,7% a la clase media: ahí está la pasta.