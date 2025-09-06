El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cofiño habla claro

Juan Neira



Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Pleno institucional en la Junta General del Principado con motivo del Día de Asturias que se festejará el lunes. El presidente de la Cámara, Juan ... Cofiño, pronunció un discurso guiado por el sentido común en un tiempo propicio a las astracanadas. La discusión pública se basa en unas premisas tan ajenas a la lógica, que el dirigente socialista tuvo que insistir en lo obvio: «el 8 de septiembre es la fecha idónea para celebrar el Día de Asturias porque conecta mejor que otras con el sentir de los asturianos». Esto, que lo sabe todo hijo de vecino, dudo que fuese mayoritario en una votación secreta entre los diputados. Así de desnortada está la política asturiana, con un sector de la izquierda abjurando de sus principios históricos, dispuesto a abrazar la doctrina del nacionalismo, convencido de que en León apagan mal los fuegos, como suele ocurrir con todo lo que gestiona el PP. En esas coordenadas de libertad y tolerancia nos movemos.

