El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concertada, acuerdo necesario

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

La huelga de la educación pública supuso un aumento en las percepciones económicas (aumento de 140 euros al mes) y una mejora de los servicios ... con contrataciones en determinadas especialidades (audición y lenguaje, pedagogía terapéutica), junto con un avance en otros aspectos. El conflicto sobre un aspecto puntual de horarios se convirtió en un pulso entre la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, y los docentes, que se sustanció con el triunfo de estos al dimitir la consejera (un cese encubierto).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Concertada, acuerdo necesario