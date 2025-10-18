Consenso y foto

Diez minutos antes de que las agujas del reloj de la Estación del Norte de Oviedo marcaran las cinco y media de la tarde, el ... lema de la manifestación ('Asturias Unida. Fin al peaje del Huerna') ya se podía leer en la pancarta que abría la movilización.

Estaban presentes todas las organizaciones de laAlianza por las Infraestructuras (partidos parlamentarios, organizaciones empresariales, sindicatos, etc.). Antes de dar el primer paso ya resultaba visible la unidad institucional, política y social que concita el objetivo de acabar con un peaje injusto, gravoso e ilegal. Muchos venían de lejos, como las decenas de alcaldes que se sumaron a la protesta. Aunque el ministro de Transportes no lo crea, la supresión del peaje forma parte del núcleo duro de las reivindicaciones de la región. No es cosa de un día. No va a quedar en el olvido. Puede que la lentitud de las Administraciones, la penosa burocracia y la presión del Gobierno retarde la sentencia, pero no estaremos veinticinco años pagando cuarenta y ocho millones de euros en cada ejercicio. Seguro que no.

El consenso regional tuvo una excepción en Vox. La portavoz del grupo parlamentario en la Junta General del Principado, Carolina López, justificó la ausencia en la manifestación por ser «un acto de propaganda de Adrián Barbón». Refiriéndose al presidente del Principado, añadió: «No se puede exigir al Gobierno de España que se elimine el peaje del Huerna escondido detrás de una pancarta». He criticado más de una vez el cordón sanitario que aplica el Gobierno de coalición de la izquierda en torno a Vox. Cuando se hacen consultas con los distintos grupos en el Parlamento no se puede marginar al tercer partido de la Cámara. Ahora bien, Vox tiene que estar a la altura del importante apoyo recibido del electorado. No cabe dar espantadas. En España y en Asturias sobran los aspavientos de la política antisistema. Ayer, la defensa de los intereses de Asturias pasaba por manifestarse en la calle Uría, detrás de la pancarta.

Estamos mejor que el jueves por varias razones. Quedó claro que la eliminación de la tasa es una reivindicación social, no un enredo de políticos. El compromiso del Gobierno y la oposición con el peaje ha quedado patente. La posición del empresariado muestra que las fuerzas económicas lo consideran relevante.

Y ya hay foto: Gobierno y oposición, PSOE y PP, dieron la cara. Un Gobierno socialista chocando con el ministro socialista Puente. La arrogancia castellana puede costar un disgusto en las urnas.