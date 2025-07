Consenso interno

Comenta Compartir

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, volvió a realizar declaraciones sobre la financiación singular de Cataluña. Una vez leído y releído el breve documento, Peláez ... insiste en afirmaciones realizadas en anteriores días y aporta nuevas consideraciones. Vuelve a la idea inicial de que «lo que es de todos se tiene que negociar entre todos» para rechazar el acuerdo. Lo que defiende el consejero es lo que en argot de la financiación territorial se denomina como multilateralidad. Cualquier cambio del modelo tiene que ser a través de una negociación con las quince comunidades autónomas del régimen común. Peláez afirma que el cambio propuesto por el Gobierno de España y la Generalitat no puede validarse por el resto de comunidades como si se tratase de un contrato de adhesión. En efecto, los gobiernos regionales deben discutir, negociar, modificar y votar cualquier cambio, no limitarse a dar el visto bueno a un guiso cocinado por otros. Se queja, y con razón, de la falta de concreción en el pacto de la financiación singular de Cataluña, donde no hay cifras ni fechas. La intención del documento (la insolidaridad territorial) le parece rechazable, amparándose en los compromisos alcanzados en la Junta General del Principado y en la Declaración de Santiago firmada por ocho comunidades autónomas.

De cara al futuro, Peláez contempla dos escenarios, el abandono de Cataluña del régimen común, que sería rechazado por el Principado, o la continuidad de Cataluña dentro de él, pero dando más peso a la capacidad fiscal de las regiones y rebajando el papel de los fondos de solidaridad, opción que también obtendría la negativa del Principado. La posición del Principado va cambiando, lentamente, según pasan los días. Adrián Barbón ve la necesidad de mandar un mensaje más nítido que la semana pasada contra el pacto fiscal del Gobierno y Cataluña. Se mantiene, sin embargo, una actitud a la defensiva en relación a otras fuerzas políticas. En un momento en que se necesita el consenso entre los partidos parlamentarios, decir que la oposición debe estar al lado del Gobierno o limitarse a hacer ruido es frustrante. Hasta la fecha, el gobierno autonómico que mantuvo una posición menos rotunda ante el pacto fiscal fue el Principado. Todos los demás pusieron negro sobre blanco. Sobre esa base no se pueden pedir apoyos incondicionales, máxime cuando se rechaza el pleno parlamentario pedido por la oposición sobre el pacto fiscal. El Principado debe tejer el consenso interno.

