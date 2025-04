Consulta democrática

Turno de comparecencias en la Junta General del Principado para valorar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía presentada por los socios del Gobierno ... de coalición y la diputada Tomé. La reforma que se pretende se circunscribe al artículo 4, donde se dice que el bable gozará de protección y que se promoverá su uso y difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando las variantes locales. Los impulsores de la reforma quieren la oficialidad del bable. En las intervenciones de los comparecientes hubo apelaciones a disyuntivas dramáticas: «o se está con la oficialidad o se está con el exterminio lingüístico», pese a que el artículo 4 habla de 'proteger', 'promover' o 'difundir'.

Los intervinientes estaban en el Parlamento en calidad de expertos o representantes de instituciones. No recuerdo otra sesión de este tipo en que hubiera juicios tan encontrados. La cooficialidad de las lenguas vernáculas divide a los expertos y también a la sociedad asturiana ¿Por qué no solucionar la controversia con una consulta no vinculante que deje claro el sentir de los asturianos sobre la equiparación del bable y el castellano, como lenguas oficiales? Es muy sencillo poner en un papel si usted está de acuerdo con seguir, como hasta ahora, con una lengua oficial (castellano) o si prefiere el modelo trilingüe (castellano, bable, eonaviego).

Lo más llamativo de este debate es que todos los portavoces políticos, sociales, académicos, etcétera, de la cooficialidad del bable y el eonaviego rechazan la consulta. ¡Todos! Huyen de la urna como el vampiro del ajo. No les gusta que se conozca la opinión de los asturianos, desean gestionar ellos este asunto en nuestro nombre. Los mismos que piden consultas para ver cómo se reparte un presupuesto municipal por barrios o se aprueba una alianza de gobierno, no quieren ni oír hablar de votar la cooficialidad. Saben que una lengua inaudible en la ciudad difícilmente puede ser oficializada por la mayoría de los ciudadanos. Si un día se implanta el modelo trilingüe habrá sido por el impulso y la astucia de las elites que nos gobiernan.

Entre los intervinientes estuvo, invitado por Izquierda Unida, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Dijo que la llingua «estará siempre en desventaja con respecto a otras lenguas oficiales». No será por la falta de subvenciones. Considera que «la ausencia del asturiano pasa factura». El bable lo habla quien quiere. Sólo precisa de una condición: encontrar a alguien que también lo practique.