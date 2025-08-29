El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La crítica de los ganaderos

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

En una reunión convocada en Cangas del Narcea por el sindicato agrario, Unión Rural Asturiana (URA), que se impuso ampliamente en las recientes elecciones sindicales, ... se vertieron duras críticas sobre la gestión forestal del Principado. El secretario general de la URA, Borja Fernández, dijo que «los montes se han convertido en un auténtico polvorín desde que los gestionan la Administración». La causa del exceso de carga vegetal no es otro que el abandono de los montes, en opinión de Borja Sánchez. «Ellos (el Principado) no hacen desbroces, pero tampoco permiten quemas controladas». Asumir la responsabilidad de las masas forestales, no realizar ninguna tarea de prevención e impedir que ganaderos y agricultores las hagan, tal como se habían realizado tradicionalmente con las quemas controladas, es la manera más rápida de avanzar hacia el paisaje de los montes calcinados.

