Un debate mejorable

Sobre el estado de la región se habla en las tres jornadas que dura el pleno dedicado al Debate de Orientación Política General, pero el ... pulso dialéctico entre el presidente del Gobierno y los portavoces de los grupos solo ocurre en la segunda jornada. Es, sin duda, lo más interesante, quedando muy en segundo lugar las propuestas que se votan el último día.

El plato fuerte estaba en el enfrentamiento entre Barbón y Queipo, líderes de los dos grupos mayoritarios. Queipo inició su intervención con una descripción de los principales ratios socioeconómicos de Asturias, donde queda muy desfavorecida respecto a los datos de la media española y de las regiones limítrofes. Lo mismo hicieron los antecesores de Queipo al frente del partido. Barbón contestó de igual forma que lo hacía Javier Fernández al replicar a PP y Foro: calificaba el discurso de derrotista. Barbón habló de «visión catastrofista de Asturias» y cuando Carolina López mostró un cuadro parecido, dijo que era «un discurso tremendista». Ni Fernández ni Barbón entraron a fondo en la cuestión.

Si Queipo tenía bien estructurada la crítica en inaccion, mala gestión y sumisión a Pedro Sánchez, Barbón había preparado una serie de gráficas de población, saldo migratorio, empleo, cotizantes a la Seguridad Social, paro, población activa, etc., donde al comparar las cifras de 2019 con las de 2025 –sus seis años en el poder– se podía constatar la mejora.

Creo que el punto fuerte de Queipo no estuvo en los indicadores económicos, porque se mantiene la tendencia iniciada hace más de treinta años, sino en mostrar la lentitud de la gestión socialista con dos ejemplos singulares: la incapacidad para suministrar electricidad (subestación) a la Zalia y los once años esperando el derribo del viejo Huca.

Me extrañó que los grupos de derecha no hayan sacado más rédito de la negativa del Gobierno de España a aceptar el dictamen de la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna. Barbón increpó a Queipo con más vehemencia por no criticar a Aznar que el líder del PP al presidente del Gobierno por silenciar la actuación de Óscar Puente.

La mejor actuación de Queipo estuvo en la réplica, porque mostró un estilo desinhibido, poco habitual en él. Barbón estaba más cómodo debatiendo con Teresa Mallada. Le perjudica el exceso de confianza, esa pose de pastorear el rebaño, dando consejos a todos, desde Queipo hasta Pumares. Es más eficaz cuando utiliza un estilo directo. No sé si se nota, pero el debate no me gustó. Volveremos sobre el tema.