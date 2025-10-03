El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Defensa de la legalidad

Juan Neira

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Las declaraciones ofensivas de la cúpula del Ministerio de Transportes sobre el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, han encontrado respuesta en las palabras ... del consejero agraviado y de Ovidio Zapico, único consejero que no es socialista en el Gobierno de coalición de la izquierda. Zapico, que es el líder de IU en nuestra región, ha pedido «respeto institucional» a los jerarcas de Transportes y les ha advertido que «Asturias no es menos que cualquier otra comunidad autónoma». Una contestación muy moderada en comparación con los ataques recibidos, pero al menos IU no se ha quedado callada ante tamaña afrenta. Alejandro Calvo ha insistido en la dimensión jurídica de la controversia, al recordar que el dictamen de la Comisión Europea «es una garantía de que existen ilegalidades». En efecto, los dirigentes del ministerio, cogiendo el rábano por las hojas, aseguraban que Bruselas en ningún caso había considerado ilegal la prórroga, porque ese tipo de decisión corresponde al juez. Un argumento muy burdo. Es evidente que, si las desavenencias llegan a los tribunales, el juez de turno dirá la última palabra, pero no se está en esa situación. El dictamen de la Comisión asegura que la prórroga y la concesión del peaje han sido ilegales e insta al ministerio a tomar medidas para restaurar la legalidad. Ahí les duele a los jerarcas y por eso les indigna el argumento del consejero asturiano.

