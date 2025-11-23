El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Demonios familiares

La condena del fiscal general del Estado sirve de argumento para maniatar al Poder Judicial

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado estaba desde el principio del incidente (filtración de la nota de prensa que incluye ... entrecomillados de correos privados del abogado de González Amador) sobre la mesa. Era una posibilidad que con el paso del tiempo derivó en probabilidad, a ojos de profano, por los distintos accidentes y casualidades que se fueron hilando para que Álvaro García Ortiz saliera limpio de paja de la peripecia judicial.

