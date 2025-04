Un día en la Edad Media

Alas 12.31 de la mañana empezó una jornada distinta a todas las que hemos vivido en España, con sol, pero sin electricidad, que en ... el siglo XXI es como vivir a oscuras. La primera impresión es que el problema está en tu vivienda; unos minutos más tarde, el radio de la anomalía se amplía a todo el inmueble, de ahí salta al barrio, luego es toda Asturias, hasta que un amigo te dice que toda Europa (occidental) está sin electricidad. Hasta ese momento domina la perplejidad, pero cuando crees que los plomos saltaron en la Europa libre, aparece la primera certeza: Putin.

La amenaza rusa se proyecta en forma de apagón, que es una forma de decir que cuando Moscú quiera nos provoca el «aplastamiento electrónico» (así se llamaba cuando los americanos atacaban de noche los puntos neurálgicos del Irak de Hussein). Luego, un compañero de trabajo te da las coordenadas precisas de la sombra: España, Portugal y el sur de Francia. Desaparece Putin de la mente y se abre una incógnita.

Por la calle mucha gente va mirando su teléfono móvil, aunque nunca fue menos interactivo, y reaparecen los famosos transistores de todas las crisis de España. Los del 23-F y también de las tardes de domingo del Sporting.

No hay noticias oficiales. Hasta que a las seis de la tarde el presidente Sánchez ocupa todas las pantallas de la España que ya tiene electricidad. Con el gesto serio, grave, de las comparecencias de la pandemia, no nos saca de la ignorancia: «No descarto ninguna hipótesis» porque asegura que no cuenta con información concluyente. Dice que «es un momento crítico, van a pasar horas críticas, hasta recuperar la electricidad».

En marzo de 2020, usó la misma frase, pero en vez de terminarla con la electricidad, dijo: «Son los días más difíciles de nuestras vidas». Nos dio un consejo: «Hagan un uso responsable del teléfono móvil», que es más o menos lo que le dicen los padres a los hijos aunque haya electricidad.

En el centro de la emergencia está Red Eléctrica Española, que junto con Hispasat, forma Redeia, presidida por Beatriz Corredor, el sueldo más alto de todo el sector público español. No sé si hubo una avería, pero basta con leer los periódicos para saber que en los últimos años el Gobierno se preocupó más por los proyectos de generación eléctrica que por la red.

Más problemas: los parques de baterías precisan de más conexiones. Otro interrogante, ¿se podrá compatibilizar el cierre de las nucleares con la seguridad en el suministro? El apagón puede ser el primer síntoma de que el sistema eléctrico falla.