Dieta fiscal

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La reforma fiscal planteada por Álvaro Queipo tuvo una réplica puntual de Adrián Barbón diciendo que sólo quiere ayudar a los que ganan más de ... 175.000 euros. En lo tocante al Impuesto sobre la Renta, Queipo había anunciado que rebajaría los tipos impositivos en los tres primeros tramos (menos de 20.000 euros), así que no tiene nada que ver con la alusión que hizo Barbón de lo que haría el PP con el IRPF si llegara a gobernar. No sé si el presidente del Principado dejó para otro día una réplica rigurosa, pero de lo que no cabe duda es que la llegada del proyecto de reforma fiscal del Gobierno de coalición de la izquierda (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) a la Junta General del Principado debe dar pie a un debate en profundidad sobre la dieta fiscal asturiana.

