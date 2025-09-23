El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al grano

Dos vías contra el peaje

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Una vez que la Comisión Europea dictaminó que la prolongación del peaje del Huerna es ilegal, va a resultar imposible mantener la tasa de la ... AP-66 durante veinticinco años más. Si fuera un contencioso entre administraciones las quejas se apagarían con el paso del tiempo, pero el pago por circular por una autopista es algo que experimentan miles de personas todos los días y la ciudadanía (como le gusta decir a Pedro Sánchez) no va a quedar cruzada de brazos siendo víctima de una ilegalidad. Una vez que habló Bruselas, el mantenimiento del peaje es un abuso que originará todo tipo de protestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  6. 6 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos vías contra el peaje