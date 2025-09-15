El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las dudas de Cogersa

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Quedan dos meses para que la flamante planta de basura bruta de Cogersa, levantada sobre las cenizas de la anterior, sea reinaugurada. El equipamiento arrasado ... por las llamas costó 63,7 millones; pronto conoceremos la factura del nuevo. En los últimos diez años, todo el consorcio giró sobre la idea de la planta de basura bruta, porque permite reducir drásticamente el uso del vertedero que la Unión Europea se ha encargado de encarecer con sanciones. El objetivo es que los desechos que acaban en los vertederos se reduzcan un 80% para 2035. Al incendiarse la planta volvió el vertedero a absorber toda la carga de desperdicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  10. 10 «Para Canal, Gijón era lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las dudas de Cogersa