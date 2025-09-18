El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Empatía con los asturianos

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La prolongación del peaje del Huerna en la autopista (AP- 66), por tres décadas, sólo tiene parangón, en la red de transportes, en el peaje ... de la (AP-9) entre Ferrol y Tui. Dos vías construidas en la misma época que el Gobierno de Aznar, sin ninguna justificación, alargó la concesión. Los gobiernos de Zapatero y Rajoy tenían suficiente base parlamentaria para desoír la queja de asturianos y gallegos. Además, la cuestión no estaba candente porque faltaban varios años para la entrada en vigor de la prórroga hasta 2050. Con la llegada de Pedro Sánchez al poder la situación cambió. Los nacionalistas gallegos exigieron el rescate del peaje de la AP-9 y su exigencia derivó en una dulcificación del mismo. El Principado intentó un acuerdo parecido pero el Gobierno no estuvo por la labor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  9. 9 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  10. 10 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Empatía con los asturianos