El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La enmienda de Eva Ledo

La nueva consejera de Educación evitó el disparate de censurar el aprendizaje digital

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Entre tanta primicia preocupante o negativa, nos topamos ayer en la página 30 de este periódico con una noticia aparentemente simple, pero de una gran ... importancia para el futuro de la educación y de la sociedad asturiana: la Consejería de Educación retira las instrucciones que había dado (el pasado mes de mayo) para el uso de los dispositivos digitales en las aulas y se limita a aportar orientaciones. Renuncia a dar órdenes y opta por orientar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  7. 7

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La enmienda de Eva Ledo

La enmienda de Eva Ledo