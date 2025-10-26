El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Escenario presupuestario

Las exigencias de Tomé, primer obstáculo para la aprobación del proyecto de cuentas de 2026

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En el segundo tercio del otoño se inicia en Asturias el tanteo de posiciones para debatir sobre el proyecto de presupuestos de la región del ... siguiente año. Antes, siempre hay contactos aislados, de limitada importancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 El adiós del Rey ante la Princesa madura
  6. 6 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  7. 7 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  8. 8

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  9. 9 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»
  10. 10 Esta Nochevieja en Avilés: actuación de Tekila y fiesta en el pabellón de La Magdalena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Escenario presupuestario

Escenario presupuestario