España y Vox

La llegada a Gijón de diez menores demandantes de asilo, enviados por el Gobierno central desde Canarias a Asturias, ha provocado un debate con participación ... de instituciones (Ayuntamiento de Gijón) y partidos políticos. El primer asunto a destacar es la forma tan opaca de actuar del Gobierno, que fue incapaz de comunicar a las autoridades locales la operación que planeaba. Con la gran tensión que hay en torno a la problemática de los migrantes que están alojados, provisionalmente, en Canarias y en Ceuta y Melilla, es una torpeza hacer un traslado de menores de edad, que la ley considera como asilados políticos, sin contactar con las instituciones asturianas y gijonesas. Los diez menores traslados a Gijón constituyen el primer grupo de los 827 que se van a instalar en la Península.

La cuestión de los inmigrantes en España debería estar más clara que en otros países, porque llegan, mayoritariamente, a Canarias, Ceuta y Melilla, que son los eslabones más débiles de la nación española. En Canarias oyen todos los días cómo dicen las radios, que es tal hora en la Península y una hora menos en las Islas Canarias. En ese momento se siente en pie de igualdad con León, Barcelona o Badajoz, pero cuando hay un problema grave, como la erupción volcánica en La Palma, que destruyó más de 1.300 viviendas y de la que todavía no están repuestos (200 personas todavía viven en contenedores), o la crisis de los cayucos, resulta que les soltamos la mano. Es lacerante la falta de solidaridad, como si por el hecho de ser de otra comunidad autónoma, pudiéramos poner un muro entre ellos y nosotros. Deberíamos sentirnos todos concernidos para resolver el problema, empezando por el Gobierno que hizo un reparto de inmigrantes concediendo el privilegio al País Vasco y Cataluña de no acoger a ninguno, porque antes habían acogido muchos… La mitad los reparte entre Madrid, Andalucía y Valencia. Igual que cuando hizo la quita de la deuda, dando el mejor tratamiento a Cataluña porque no había bajado los impuestos y unas semanas más tarde los bajó Illa.

En estas estábamos cuando Sara Álvarez Rouco, diputada autonómica de Vox y concejala gijonesa, escribió: «Los primeros menas, precisamente a Gijón y en pleno agosto. Lamentable regalo veraniego». ¿Los diez adolescentes van a estropear las fiestas señora Rouco? ¿Cree que ganó otros cien votos para Vox con su despreciativa frase? ¿Reenviaría su «regalo veraniego» a Canarias? ¿Es así como buscan usted y Abascal la cohesión territorial en España?