España y Vox

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La llegada a Gijón de diez menores demandantes de asilo, enviados por el Gobierno central desde Canarias a Asturias, ha provocado un debate con participación ... de instituciones (Ayuntamiento de Gijón) y partidos políticos. El primer asunto a destacar es la forma tan opaca de actuar del Gobierno, que fue incapaz de comunicar a las autoridades locales la operación que planeaba. Con la gran tensión que hay en torno a la problemática de los migrantes que están alojados, provisionalmente, en Canarias y en Ceuta y Melilla, es una torpeza hacer un traslado de menores de edad, que la ley considera como asilados políticos, sin contactar con las instituciones asturianas y gijonesas. Los diez menores traslados a Gijón constituyen el primer grupo de los 827 que se van a instalar en la Península.

