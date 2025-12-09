El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El estatus de los médicos

Juan Neira

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La huelga de médicos durante los cuatro días laborables de esta semana (9, 10, 11, 12) obliga a la Consejería de Salud a rehacer el ... trabajo planificado, aplazando consultas y difiriendo operaciones quirúrgicas. No es una tarea fácil, ya que no todas las citas tienen la misma premura e importancia. Los servicios mínimos, aunque estén muy reforzados, no podrán absorber toda la demanda diaria, así que el resultado para los pacientes no será otro que el aumento de las listas de espera. El Principado podría incrementar las 'peonadas' (horas extra en la sanidad) para recuperar parte de la tarea aplazada.

