La estrategia de Barbón

Juan Neira

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El presidente del Gobierno hizo una primera aproximación al proyecto de presupuestos del Principado de 2026 refiriéndose al PP y Foro como posibles socios del ... Ejecutivo de coalición de la izquierda para aprobar las cuentas regionales. Es una práctica habitual de Adrián Barbón hacer ofertas a los grupos de derechas sobre el presupuesto antes de que acabe el verano. Normalmente suele plantear el acuerdo como una oportunidad para que los grupos de la oposición muestren a los asturianos que asumen responsabilidades regionales. No deja de ser un planteamiento retórico, porque sus rivales pueden también decirle que asuma las enmiendas que le presentan si quiere tener talla de jefe de Gobierno. Y así hasta el infinito.

