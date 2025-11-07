Evaluar al funcionario

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

En la pasada legislatura se aprobó una norma con un nombre nada rimbombante, Ley de Empleo Público, impulsada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Juan ... Cofiño. La norma era muy ambiciosa porque aspiraba a cambiar la Administración del Principado. Un objetivo revolucionario que hasta ahora ningún Gobierno asturiano lo ha intentado. Para desentumecer la anquilosada Administración pública (también los ayuntamientos y la Universidad de Oviedo quedaban afectados) se creó la figura de la evaluación del desempeño en que se examina el trabajo que hace cada funcionario, siendo penalizado en el caso de tener un rendimiento negativo. La primera evaluación negativa conlleva participar en un programa de formación; en el caso de reiterar el rendimiento deficitario recibiría sanciones crecientes que podrían llegar a expulsar al funcionario de la Administración. La otra cara de la moneda sería la de los empleados con un desempeño positivo que recibirían un incentivo económico por su trabajo.

