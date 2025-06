Excesos en el gasto

El Ministerio de Hacienda obliga al Principado a presentar un plan económico financiero porque ha incumplido la regla de gasto en el presupuesto de 2024. ... El Gobierno asturiano se ha desviado en 287 millones (9,3%). De las diecisiete comunidades autónomas, trece han incumplido la regla. De ellas, Asturias es la cuarta que ha tenido una mayor desviación, por detrás de Baleares, La Rioja y Navarra.

El consejero de Hacienda aseguró en la Junta General del Principado que la economía del Gobierno regional está saneada y, en consecuencia, se mantendrán todas las inversiones previstas y gastos extraordinarios, como los comprometidos en el acuerdo alcanzado en la educación entre el Gobierno y los sindicatos. Guillermo Peláez afirmó que se cumplen los objetivos de déficit y deuda. Tranquilizó a los diputados informándoles que la presentación de un plan económico financiero no significa devolver los 287 millones, sino dar garantía al Ministerio de Hacienda de que no se incumplirá este año la regla de gasto.

En el año 2012, en un momento en que la economía española pasaba por una situación muy complicada, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó al Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la idea de embridar la gestión de las administraciones territoriales. La norma principal a observar es que el crecimiento del gasto no podrá superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB de España a medio plazo. Por ejemplo, para 2025 se sitúa en el 3,2%.

Vamos con Asturias y el incumplimiento de la regla de gasto en 2024. En abril del pasado año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió al Principado que incurría en riesgo de incumplir la regla de gasto, lo que traería un deterioro de las finanzas a medio plazo. Avisó que el gasto podría crecer el 5% por encima de la tasa fijada (2,6%) para ese año. Posteriormente, la AIReF llegó a cifrar en el 9% el gasto computable en 2024. Sólo se equivocó en tres décimas.

No debe hacer el consejero de Hacienda un discurso tan optimista, como si el exceso de gasto no tuviese ninguna repercusión en el déficit y la deuda. Andrés Ruiz (PP) relacionó el exceso de gasto con el bajo ritmo de ejecución de las inversiones y la tardanza del pago a los proveedores. Al final, si no se corrigen las desviaciones en el gasto habrá que optar entre subir los impuestos o bajar las inversiones. O las dos cosas a la vez. En Asturias el gasto público es rígido a la baja.