La Fade discrepa

La Fade critica la reforma fiscal planteada por el Gobierno, que se circunscribe a algunos cambios en el IRPF. La patronal la califica de «insuficiente, ... ilusoria y caprichosa». Considera que debilita, aun más, la competitividad fiscal. En el análisis, María Calvo pone el acento en la deflactación del IRPF, la medida que se niegan a aplicar el Principado y el Gobierno de Pedro Sánchez. Al subir los precios, producto de la inflación, el trato fiscal que reciben los contribuyentes que ganan 33.000 euros es el mismo que regía hace diez años para los que ganaban 40.000. Se paga más por el IRPF, no tanto por el crecimiento de los ingresos, como por los tipos impositivos (los tramos fiscales) que no se adaptan a la evolución de los precios. La patronal es muy crítica con el aumento de la fiscalidad en el tramo (de 33.000 a 53.407) que concentran el 45% del importe de las bases imponibles, porque «el impacto puede ser significativo en las clases medias». Puestos a hablar de reforma, consideran que también hay que modificar otros impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio. En alguno de ellos tenemos los tipos impositivos más altos de España.

La reforma adelantada por el presidente Barbón en la Junta responde al origen de la misma. Si Cataluña no hubiese rebajado la renta a los contribuyentes con menos recursos, dejando a Asturias como territorio en que más se gravan las rentas de los pobres, no hubiese habido reforma. Así que lo más importante es el descenso del tipo que se aplica en el primer tramo de la renta: entre cero y 12.450 euros. La subida del gravamen a los que más ganan (más de 175.000 euros) es una concesión a IU. La guerra contra los ricos. IU no quería que el Principado perdiera recaudación y de ahí nació la necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los acaudalados. No hay correlación entre lo que dejan de pagar los pobres y el incremento de recaudación en el IRPF de los ricos, pero el caso es tener un discurso para la galería. Por eso la Fade acierta cuando habla de reforma caprichosa.

En efecto, la propuesta del Gobierno no es una reforma fiscal, sino el ajuste de algún tramo en un impuesto (IRPF). En un mundo interrelacionado, basta mirar los tipos fiscales en las comunidades limítrofes para comprender que Asturias necesita actualizar los impuestos. En España, en 1978, el tipo máximo del IRPF era del 65,5% para rentas de 9,8 millones de pesetas. Ahora el tipo máximo en España está en el 47%. O nos ponemos al día o no habrá prosperidad.