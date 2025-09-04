El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fomentar la desigualdad

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El Principado considera muy positiva la operación de quita de deuda a las comunidades autónomas acordada por el Gobierno y ERC. Del total de los ... 83.252 millones asumidos por el Estado, 1.508 corresponden a Asturias. Basta sólo con ver estas dos cifras para intuir que nuestra región no es precisamente la más beneficiada con el trasvase de la deuda autonómica al Estado. El Gobierno asturiano destaca que nos perdonan el 36,8% de nuestra deuda y de esta manera volveremos a los niveles de endeudamiento anteriores a la crisis económica de 2008.

elcomercio Fomentar la desigualdad