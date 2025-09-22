El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al grano

Fortalezas y debilidades

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Esta semana se celebra el debate sobre el estado de la región en la Junta General del Principado. Con la disculpa de orientar al Gobierno ... se hace un chequeo a la situación de Asturias desde una perspectiva política, económica, social, cultural, etcétera. Aunque haya intervenciones prospectivas y se anuncien planes, ejes, periodos, desafíos, respuestas, soluciones, escenarios, factores, cambios y recambios, el debate será, sobre todo, un pulso entre el Gobierno y los grupos de oposición, el primero defendiendo su gestión y los segundos criticándola. Para Barbón estamos en el mejor de los mundos posibles y para la oposición, hundidos en un pozo sin fondo. No hay debate parlamentario sin excesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  9. 9 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fortalezas y debilidades