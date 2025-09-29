El frente político

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La reunión de la Alianza por las Infraestructuras, que tendrá lugar hoy, es muy importante, dada la estrategia del Gobierno regional de convertir este colectivo ... de entes o asociaciones en la plataforma para presionar al Ministerio de Transportes. La Alianza se fundó en 2017, en tiempos de Javier Fernández, y nunca se distinguió por tener una actividad intensa ni, en consecuencia, por conseguir los objetivos fundacionales que consistían en recuperar el atraso en la construcción de las infraestructuras de competencia estatal. Ahora tiene un nuevo y urgente encargo, recuperar el tiempo perdido por el Principado en exigir la finalización del peaje. Hablo de tiempo perdido, porque basta ver la actividad de la Xunta de Galicia para suprimir la tasa en la AP-9 (autopista gemela a la asturiana, víctima del mismo cambalache del Gobierno de Aznar y de la negativa del Gobierno socialista a seguir el dictamen de la Comisión Europea) y comparar la diligencia de ambos gobiernos.

