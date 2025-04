El gobierno en minoría

La diputada Tomé tomó la delantera, registrando en la Junta General del Principado una solicitud para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido ... en el siniestro de la mina de Cerredo, que causó la muerte de cinco mineros. Las explicaciones dadas el pasado viernes por la consejera de la Transición Ecológica, Belarmina Díaz, en la Cámara autonómica, no le parecieron suficientes, juicio que comparten todos los diputados, excepto los de filiación socialista. Es la primera vez que la diputada se enfrenta a los socialistas en un asunto delicado como es someter la gestión realizada en la minería a la indagación del Parlamento. Una cosa es discrepar sobre los asuntos habituales de la agenda política (listas de espera en servicios públicos, modificar tipos impositivos, defensa de la industria, partidas presupuestarias sin ejecutar, desarrollo de infraestructuras, abandono del medio rural, programas de empleo, declive demográfico, etc.) y otra meter el dedo en el ojo al PSOE en un asunto que está en el juzgado y tiene potencial suficiente para desestabilizar al Ejecutivo. Por encima de todo lo anterior, Tomé rompe con una forma tradicional de actuar de la izquierda que consiste en evitar cualquier crítica a un gobierno de su misma ideología si, a resultas de la misma, pueden salir favorecidos, de rebote, grupos de derecha. De esa forma sectaria de entender la representación de los intereses ciudadanos se aleja Tomé por primera vez.

Tras el paso dado por ella, PP (Queipo) y Foro (Pumares) anunciaron la petición de formar una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la mina de Cerredo, extendiendo el objeto de las pesquisas a lo sucedido en la Consejería de Industria cuando Nieves Roqueñí y Enrique Fernández eran los titulares de la misma. Consideran que no se debe hablar de 'caso Blue Solving', sino de 'caso Belarmina Díaz'. Creen que, además de chequear a la empresa minera, hay que investigar a la Administración autonómica, «caiga quien caiga». Vox (Álvarez Rouco) se congratuló de que el resto de grupos pidan una comisión de investigación, habiendo sido ellos los primeros en demandarla.

Si no hay cambios de posicionamiento de los grupos políticos la comisión de investigación saldrá adelante. Lo que decida IU, cuando se reúna la dirección del partido la próxima semana, no será ya decisivo. Los dos grupos del Gobierno están en minoría. No obstante, sería bueno que la promesa de Ovidio Zapico se cumpla: no al cierre de filas.