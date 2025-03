Hormigas y gaviotas

Tal como habían anunciado, tras el acuerdo de colaboración entre PP y Foro, el centro-derecha va a dedicar una especial atención parlamentaria a Gijón. ... En la Junta General del Principado solicitaron la comparecencia de Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, para que informara de las medidas que ha tomado sobre la política de vivienda pública en la villa de Jovellanos.

El asunto candente es la declaración de zona tensionada en los barrios de Cimadevilla y La Arena. Cualquier discusión sobre esta cuestión deja en mal lugar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, ya que, en sesión plenaria, en 2023, se abstuvieron ante la iniciativa de los grupos de izquierda pidiendo la declaración de zona tensionada; posteriormente, al comprobar que el Principado va a poner topes a los alquileres en esos barrios, convocaron otro pleno municipal para desdecirse y votar en contra de la zona tensionada. Cuesta entender que, en el municipio más poblado de Asturias, un asunto tan sensible socialmente como es el de la vivienda, la medida estrella de la nueva ley sea desconocida o mal valorada por los que gobiernan en el Consistorio. Hay que realizar estudios y cumplir con una serie de condiciones para aplicar el concepto de zona tensionada, pero la ley deja claro que la competencia es de las comunidades autónomas. El consejero, Ovidio Zapico, declaró por adelantado que negociará con todos los ayuntamientos donde se vayan a tomar las medidas extraordinarias contempladas en la norma, así que supongo que llegará a un acuerdo con los ediles gijoneses.

En el debate en la Cámara autonómica, Adrián Pumares, el diputado de Foro, pasó de hablar de la vivienda, con sus zonas tensionadas, a la sostenibilidad de las alianzas de gobierno, al asegurar que la coalición, Foro-PP, en el Ayuntamiento de Gijón, «goza de mejor salud que la del Principado (PSOE-IU)», a la que auguró que no llegará al final del mandato. En las dos legislaturas en las que participó IU en el Gobierno de Asturias, con Areces de presidente, la coalición se mantuvo sin percances durante ambos mandatos. En esta ocasión, cuando se llega al ecuador de la legislatura no hay indicios de que se vaya a romper, aunque en política todo es provisional. ¿Puede Pumares afirmar que, en la primavera de 2027, cuando falten unas semanas para las elecciones, no habrá cambiado la pisada anónima, casi invisible, de las hormigas, por el vistoso vuelo de las gaviotas?