De huelga a 'huelgona'

La huelga de la enseñanza se convirtió en 'huelgona' por la altísima participación del profesorado y la doble concentración (mañana y tarde) de miles de ... docentes en la Plaza de España de Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación. El intento del Principado por rebajar el seguimiento de la convocatoria, dando cifras a la baja, fue vano porque los medios de comunicación y la sociedad fueron testigos de las dimensiones del paro. Termina una larga etapa (16 años) sin huelgas en la educación, pero con muchos problemas sin resolver que acabaron desembocando en una protesta colectiva que coloca contra las cuerdas al Gobierno.

Mientas los manifestantes coreaban el nombre de la consejera, Lydia Espina decía en la Junta que hay margen para el entendimiento. Siempre lo hubo, pero la consejera rehuyó el diálogo, como ya hicieron antecesores suyos. Hace un mes no se atisbaba una respuesta de tanta envergadura por parte de los maestros. Cabe decir que el mérito de la movilización corresponde a Lydia Espina que tuvo el cuajo de cambiar una jornada de trabajo, con décadas de antigüedad, sin hablar con el profesorado y publicándola de tapadillo en el BOPA. Una vez hecho el desaguisado declaró que no pretendía enfadar a los profesores. Ese es el nivel político de los consejeros del Gobierno: consideran que el enfado es una categoría laboral.

Si quiere desactivar el conflicto debe empezar por reponer la jornada de junio y septiembre, para seguir con la larga lista de demandas sin atender. En el Parlamento, Espina dijo que va a trabajar para que los maestros con largas bajas laborales no dejen de cobrar la carrera profesional. Es muy loable su intención, pero primero debe reponer la jornada tradicional de junio y septiembre.

La educación en Asturias está abandonada. Se construyen infraestructuras, al ritmo consabido, pero los centros ni reciben atención ni tienen autonomía. Hasta se da la circunstancia de que cuando reciben premios por entidades distintas al Principado, o de fuera de Asturias, los directivos de la consejería no les felicitan.

El abandono se vuelve desolador si se mira para la Cámara autonómica. He seguido muchas comisiones parlamentarias de educación y los debates no pasan de ser una suma de tópicos y anécdotas. El presidente del Principado quiere revolucionar la industria a partir de la ciencia, pero no se ha dado cuenta que ese edificio precisa de cimientos: sin una educación de calidad en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, no hay nada que hacer.