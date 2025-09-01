La industria nacional

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Aunque todavía no se puede hacer balance del turismo en el mes de agosto porque acaba de finalizar, sí hay datos reveladores sobre la actividad. ... La oferta para el viajero era más potente que nunca, con 133.387 plazas de alojamiento. La demanda respondió desde los meses anteriores, pese a la subida de los precios, pero a mediados de mes la tendencia se quebró, en el oriente, por la inquietud creada por los incendios. El incendio en Camarmeña, primero activo y luego estabilizado, durante la segunda quincena, junto a la prohibición de transitar por la ruta del Cares, hizo que las cancelaciones crecieran de una forma inesperada. El turismo es una actividad sensible a cualquier perturbación (atmosférica, económica, social) y se retrae ante las adversidades. En el centro de la región, Gijón, Oviedo y Avilés, se mantuvo la demanda.

