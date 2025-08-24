El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

DAMIÁN ARIENZA

La inhibición del Estado

Poner en la mochila de las comunidades autónomas todo el peso de las catástrofes naturales es un grave error

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La racha de incendios rompió la agenda del verano, llena de ocio y frivolidad. Todo lo que sucedió antes del 8 de agosto, en que ... empezaron a arder los montes, pierde relevancia ante la destrucción del fuego. La gran damnificada de los incendios es la España vaciada que se concentra en el noroeste peninsular (Lugo, Orense, León, Zamora, Asturias).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

