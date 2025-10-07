Inoportuno y lamentable

En unos días en que la unidad de las fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanos es tan importante en Asturias, nos toca lamentar que la ... polarización política, la permanente bronca entre izquierdas y derechas, no se detenga.

El PP, representado por Miguel Tellado, secretario general del partido a nivel nacional, y Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, anunciaron que presentarían una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados demandando la supresión del peaje del Huerna. La negativa del Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, a hacerlo, motiva al principal partido de la oposición a debatirlo y votarlo en el Parlamento. Es una iniciativa casi rutinaria, lo extraño sería que optaran por mantenerse pasivos. Pero hay más.

Hagamos una matización para que queden claros todos los aspectos de la cuestión. Ignoro si en Galicia, tierra de Miguel Tellado, hay un gran interés por conocer el papel que juegue el Partido Socialista Gallego (PSG) en la cuestión de los peajes prorrogados (AP-9 y AP-66). Es probable que pase un tanto desapercibido, porque el PSG está en sus horas más bajas, obtuvo hace año y medio su peor resultado en unas elecciones autonómicas, y el BNG es actualmente la alternativa de poder al Gobierno de Alfonso Rueda (PP).

En Asturias no es así. El PSOE gobierna y encabeza la lucha contra el peaje del Huerna. Todo lo que diga o haga el PSOE es relevante. Queipo hizo unas declaraciones centrando la atención sobre el voto de los dos diputados socialistas asturianos en la Cámara Baja; la experiencia indica que van a votar en contra de suprimir el peaje, que es tanto como decir en contra de los intereses Asturias. Jamás los diputados asturianos del PSOE y del PP se saltaron la disciplina de grupo para apoyar los intereses de la región, frente a los de sus respectivos partidos. No creo que la cuestión del peaje sea una excepción.

Puedo reconocer a Alejandro Calvo que la intervención de Queipo estaba más orientada a criticar al PSOE que a sumar apoyos ante la concentración del día 17, pero pierde cualquier atisbo de razón con su respuesta. Tras conceder a Podemos la legitimidad de hablar de la supresión del peaje y negársela al PP, calificó de 'trampa' y de 'muestra de cinismo' cuestionar el sentido del voto de García Morís y Mercedes Otero en el debate de la AP-66. Pero fue más allá y llegó a decir que no pedirá el apoyo al Grupo parlamentario socialista ni a Morís y Otero a la proposición no de ley. Les da licencia para votar en contra de que él defiende a diario.