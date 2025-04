El socio minoritario del Gobierno de coalición, IU-Convocatoria por Asturias, quiere que se constituya una comisión de investigación en la Junta General del Principado ... sobre la tragedia de la mina de Cerredo. Hasta ahora, el Gobierno ha optado por la investigación interna, creando la Comisión Especial de Investigación del Accidente de Blue Solving. Esta comisión se formó en una reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera (Principado, sindicatos, empresarios del sector) celebrada a los tres días del accidente. Ambas, 'regional' y 'especial', las preside el Principado. Son competentes para revisar las actuaciones de la empresa, Blue Solving, para ver si cumplió la normativa minera en los trabajos realizados en las galerías de la mina de Cerredo y, particularmente, en la planta tercera, donde se produjo la explosión que causó la muerte de los cinco mineros.

No obstante, la investigación del accidente debe tener un campo más amplio, ya que hace falta saber si las labores de vigilancia, propias de la Administración autonómica, se realizaron correctamente o si hubo dejadez, rutina y relajo en el cumplimiento de esas tareas. No es un asunto menor, ya que la prevención, el control, la vigilancia pueden evitar accidentes laborales o propiciarlos, en el caso de no realizarse con el nivel de exigencia adecuado. La instrucción judicial tiene amplia capacidad de disposición para recabar datos sobre todo lo acontecido, pero la comisión interna parece que se va a centrar en lo que hizo o no hizo la empresa. El Principado no investiga al Principado.

Adrián Barbón declaró que se va a llegar hasta el final («caiga quien caiga»), pero para cumplir ese objetivo hay que crear un instrumento adecuado, independiente, que sea capaz de revisar también las actuaciones de la Administración.

La demanda de una comisión de investigación parlamentaria es acertada. En la Junta General del Principado se crearon muchas comisiones para investigar asuntos concretos de importancia muy inferior a lo ocurrido en Cerredo. Si se está decidido a llegar hasta el final hay que dar el visto bueno a la creación de una comisión en la Cámara autonómica.

Una vez más, en este asunto, la llave la tiene IU. Si presiona con la misma fuerza que la empleada en su día para entrar en el Gobierno, a los socialistas no les quedará otro remedio que aceptar luz y taquígrafos sobre la gestión de la actuación respecto a la mina de Cerredo. Si los grupos políticos quieren degradar la imagen del Parlamento ya saben lo que tienen que hacer.