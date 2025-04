IU, antes y ahora

Comenta Compartir

La primera inspección judicial y técnica en la mina de Cerredo ha servido para confirmar que el agente causante de la explosión fue el grisú. ... Cualquier otra causa hubiera asombrado a todos los que siguieron las informaciones sobre la tragedia. Todavía no se conoce el sitio exacto en que se produjo la explosión. La principal incógnita que se espera desvele la investigación es el comportamiento de la empresa, Blue Solving. ¿Se atuvo a la normativa minera o cometió irregularidades? El antecedente del año 2022, cuando hubo otro accidente mortal, no otorga, a priori, credibilidad a la empresa porque quedó demostrado que hacía tareas para las que no tenía permiso del Principado, como extraer carbón de la mina. Los comportamientos del pasado no prejuzgan las conductas del presente: habrá que esperar al resultado de las pesquisas.

La consejera de la Transición Ecológica, Belarmina Díaz, repitió la frase que más veces dice Barbón: «llegar hasta el final». Traducido: investigar sin límites, hasta conocer todo lo que sucedió para que ocurriera la tragedia. Me parece un objetivo sensato, pero una vez enunciado hay que ser coherente. Digo esto último porque Dolores Carcedo, portavoz socialista en la Junta General del Principado (JGP), rechaza la formación de una comisión de investigación sobre el siniestro de Cerredo. Puesta a argumentar hace afirmaciones peregrinas, como que «la experiencia de la JGP con comisiones de investigación no ha sido buena». ¿Qué propone la portavoz? ¿Debe la JGP renunciar, por propia iniciativa, a las comisiones de investigación? ¿Está a favor de que la JGP renuncia a las comisiones y le ceda al Gobierno la potestad de investigarse a sí mismo? Con las declaraciones radiofónicas de Belarmina Díaz y las afirmaciones de Carcedo se deduce que el PSOE no quiere ni oír hablar de una investigación que se interese por el proceder del Principado en lo tocante a la actividad minera (autorizaciones, inspección, gestión de la información, etc.). PP, Vox y Foro están a favor de crear una comisión, aunque algunos prefieren esperar a las explicaciones que dé Belarmina Díaz en el Parlamento. La decisión está en manos de IU y Convocatoria por Asturias. IU dice que es imprescindible la comisión si cuenta con el apoyo de todas las fuerzas democráticas. Qué curioso. Cuando este invierno Barbón hizo consejera a Belarmina Díaz, IU amagó con una crisis de Gobierno. Ahora, la consejera está en el ojo del huracán, pero IU necesita unanimidad para investigar.

